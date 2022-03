Nieuwe reuzenschildpaddensoort ontdekt op Galápagoseiland

Wetenschappers gingen er eerst vanuit dat de landschildpadden tot de soort Chelonoidis chathamensis behoorden, op basis van overblijfselen die in het begin van de negentiende eeuw op het eiland werden gevonden. Maar een genetische vergelijking heeft aangetoond dat de exemplaren die nu op het eiland leven aanzienlijk verschillen van de Chelonoidis chathamensis, aldus het Ecuadoraanse ministerie van Milieu.

Onderzoekers van de universiteit in het Britse Newcastle, Yale University in de VS en de Galápagos Conservancy-organisatie gaan er daarom vanuit dat de 8000 reuzenschildpadden die tegenwoordig op San Cristóbal leven tot een nieuwe soort behoren die nog niet is beschreven. De soort Chelonoidis chathamensis is daarentegen inmiddels waarschijnlijk uitgestorven.

Beide schildpaddensoorten leefden waarschijnlijk ooit samen op San Cristóbal - de ene in de hooglanden en de andere in de laaglanden, schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Heredity. De wetenschappers willen nu verder genetisch materiaal halen uit de overblijfselen van de vermoedelijk uitgestorven soort om de relatie tussen beide soorten te verduidelijken.