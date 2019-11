Holocaustoverlevende beveiligd om Jodenhaat: ’Ernstig signaal’

In oktober werd bekend dat ze via sociale media dagelijks ruim tweehonderd antisemitische bedreigingen binnenkrijgt. Daarop stelde de Senaat een speciale commissie in die haatbedreigingen moet onderzoeken.

„Het is een ernstig signaal, de wereld lijkt terug te gaan in de tijd”, zegt parlementslid Emanuele Fiano, zoon van een andere Holocaust-overlevende, donderdag. „Iemand moeten beveiligen die de Holocaust heeft overleefd is een plicht, maar ook een nederlaag.”

Segre werd in 1930 in Milaan geboren in een joodse familie. Ze vluchtte in december 1943 samen met haar vader naar Zwitserland maar werd daar afgewezen. Ze werd vervolgens gearresteerd en in januari 1944 naar Auschwitz gedeporteerd.