Nederlanders klaar voor evacuatie uit Wuhan

Dat meldt een ingewijde aan deze krant. De Nederlanders moeten zich verzamelen bij het Franse consulaat in Wuhan. Ze krijgen daar eerst een medische check-up. Hun vliegtuig zal vertrekken in de nacht van zaterdag op zondag, laat de bron weten.

Het vliegtuig dat de 23 Nederlanders ophaalt, vertrok vrijdagavond naar Wuhan, de stad waar het coronavirus is ontstaan en waar verreweg de meeste besmettingen zijn. In eerste instantie komt de terugvlucht aan in België, waarna de Nederlanders verder reizen naar hun eigen land om daar meteen in quarantaine te gaan.

Het exacte aantal Nederlanders dat meereist is nog onduidelijk, omdat er op het laatste moment nog mensen kunnen bijkomen of afvallen. De mensen aan boord zijn niet ziek, benadrukte de Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block al eerder.

Bekijk ook: Nederlanders zondag terug met vlucht uit Wuhan

Melsbroek

Het vliegtuig vertrok vanaf luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs richting China en vliegt met ruim vijftig mensen terug naar het Franse Istres, nabij Marseille. Daarna vliegt het toestel door naar de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. In het vliegtuig zouden naast Nederlanders ook Belgen, Denen, Tsjechen en Slowaken zitten.

Zo’n tweehonderd Fransen zijn vrijdag al teruggekeerd.

Bekijk ook: Tweehonderd Fransen teruggekeerd uit China

Wanneer de Nederlanders precies in ons land aankomen, is nog niet duidelijk. Ze moeten hoe dan ook veertien dagen in quarantaine. Waar ze in afzondering gaan, wordt van geval tot geval bekeken. Dat hoeft niet per se in een ziekenhuis, gaf het kabinet al eerder aan.