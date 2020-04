’We hebben geen tijd om vijf maanden onderzoek te doen’

,,Wat wij nu doen is battlefield geneeskunde, het is een slagveld”, zegt de Limburgse huisarts Rob Elens. Ⓒ Fotografie Kuit

MEIJEL - De Limburgse huisarts Rob Elens zag in korte tijd een groot aantal patiënten uit zijn dorpspraktijk overlijden aan Covid-19. Hij zocht een therapie en vond, naar eigen zeggen, een werkzame mix van medicijnen. „Tien coronapatiënten genazen.” Toen greep de inspectie in: Elens moest stoppen met de experimentele behandeling. „Terwijl we werken op een slagveld. Enorm frustrerend.”