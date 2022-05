D66 bevestigt klachtenregen kiftende Europarlementiërs Rafaela en In ’t Veld

Vrijdagavond meldde NRC dat drie voormalige medewerkers van Rafaela naar de integriteitscommissie van D66 zijn gestapt met klachten over machtsmisbruik en pestgedrag. De commissie zou de klachten gegrond hebben verklaard. Het landelijk bestuur van D66 bevestigt het bestaan van het rapport, maar stelt dat er ’grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid’ past. „Wij nemen het dan ook hoog op dat het rapport, of delen daaruit, met de redactie van NRC is gedeeld.”

Volgens het partijbestuur is het werk van de commissie ’nadrukkelijk intern en oplossingsgericht’. „Dat heeft een belangrijke reden. Mensen hebben recht op bescherming, zowel de melders als degene over wie de melding gaat. Mensen zetten niet zomaar de stap naar de Commissie.”

Door de onrust zou de samenwerking de tweekoppige D66-delegatie in het Europees Parlement compleet zijn verziekt. Ingewijden bevestigen aan De Telegraaf dat Rafaela en In ’t Veld al langer nauwelijks met elkaar door een deur kunnen. Er lijkt sprake van twee aparte D66-delegaties in de vergaderpaleizen in Brussel en Straatsburg.

Einde aan samenwerking

Volgens NRC heeft Rafaela formeel een einde gemaakt aan de samenwerking. Dat betekent dat de twee geen personeel meer delen. Delegatieleider In ’t Veld kwam in de vorige periode ook al onder vuur te liggen vanwege verstoorde verhoudingen in de fractie. De woordvoerder van Rafaela ontkende vrijdagavond tegen De Telegraaf dat ze plannen heeft voor een vertrek uit de partij: „We gaan gewoon vrolijk door. Samira is en blijft D66.”

Het landelijk bestuur van D66 laat weten te hechten aan een ’veilige, prettige en gelijkwaardige werksfeer’. „Dat betekent ook dat leden en medewerkers elkaar moeten kunnen en durven aanspreken op onacceptabel gedrag. Wij hopen bij een conflict dat mensen dit in eerste instantie in goed overleg proberen op te lossen. Waar nodig neemt het bestuur initiatief om tot een oplossing te komen, zoals ook verschillende keren bij de Europese delegatie is gebeurd. Er zijn de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met onze Europese delegatie ten behoeve van een zo goed mogelijke samenwerking. Het bestuur zal zich daarvoor blijven inspannen.”

Het is niet duidelijk of de onrust bij D66 in Europa ook aan de orde komt tijdens een bijpraatsessie komende zondag. De partij spreekt dan achter gesloten deuren met leden over de recente MeToo-affaire rond voormalig partijbons Frans van Drimmelen.