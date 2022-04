Verdachte van moord op Esmee: ’Realiseerde me ineens dat ze niet meer ademde’

Nadat Olivier van de G. zich tijdens de stoeipartij realiseerde dat het meisje niet meer ademde, zou hij in paniek hebben besloten om haar lichaam weg te brengen. Het stoffelijk overschot van het meisje werd op oudjaarsdag vorig jaar gevonden. Ze zat in een onnatuurlijke houding tegen een boom in een groenstrook aan de Melchior Treublaan in Leiden, op anderhalve kilometer van de woning van Olivier van de G.

’Geheimzinnig’

Haar familie had de avond ervoor aangifte gedaan van vermissing, en bij die gelegenheid meteen de naam van haar turnleraar genoemd. Esmee had ,,geheimzinnig gedaan over de contacten met Van de G.”, zei haar familie.

De politie kwam twee keer aan de deur bij de turnleraar , die heel verbaasd reageerde op haar vermissing.

Hij werd kort na de vondst van Esmee aangehouden.

25.000 berichten uitgewisseld

Het meisje zou sinds 10 januari vorig jaar een seksuele relatie met Olivier van de G. hebben gehad. Het stel wisselde 25.000 berichten uit via onder meer Whatsapp, die deels seksueel van aard waren. Esmee zou meerdere malen hebben gedreigd hun relatie openbaar te maken. Seks met een minderjarige is strafbaar, zelfs als een minderjarig ermee instemt. Het zou voor Olivier van de G. grote gevolgen hebben gehad. Ook zou Esmee een aantal malen hebben gedreigd zelfmoord te plegen.

Olivier van de G. kwam pas tijdens zijn zesde verhoor op 25 februari bij de politie met het verhaal over de uit de hand gelopen stoeipartij. Het meisje was boos omdat ze in zijn huis haar been ergens aan had gestoten. Stoeien was hun manier om haar weer rustig te krijgen, vertelde Van de G. aan de politie. ,,Ik nam haar in een bepaalde greep en realiseerde me opeens dat ze niet meer ademde.”

"’Verschrikkelijk wat er is gebeurd’"

Hij wilde verbergen dat Esmee die avond bij hem thuis was geweest. Kennelijk tilde hij haar lichaam op zijn rug, en bracht hij haar op de fiets naar de Melchior Treublaan. Tegen de rechtbank zei Olivier van de G., een tengere verschijning die jonger oogt dan zijn 32 jaar, ,,dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Er zijn dingen gebeurd waarvan ik me niet bewust ben geweest. Ik wil graag helpen dit zo goed mogelijk op te lossen.”

Volgens advocaat Job Knoester was er zeker geen sprake van een vooropgezet plan om Esmee te doden, en was er dus geen sprake van moord. ,,Het gebeurde in een opwelling. Ook het verplaatsen van het lichaam van het meisje gebeurde daarna in een soort waas. Een paniekreactie.”

De volgende zitting is op 24 juni. Dat zal nog niet de inhoudelijke behandeling zijn.