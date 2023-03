Dit is het gevaarlijkste stuk weg van Nederland

Op de kilometer tussen de hectometerpalen 30,0 en 30,9 van de linkerbaan gebeurden 57 ongelukken. Daarmee bleef de tunnel de aansluiting van de A4 op de N11 bij Leiden voor, waar 53 aanrijdingen werden geteld. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN).

’Verblind’

„Heel opvallend is het grote aantal ongevallen op delen van de A4. Van de twintig wegvakken van één kilometer lengte komen we deze snelweg maar liefst acht keer tegen. Op één na allemaal tussen Leiden en Rotterdam”, weet secretaris Ivo Wildenberg. „Dat waren er in 2019 bijvoorbeeld nog maar drie.”

De meeste ongevallen bij de Coentunnel gebeuren overdag. „Dat komt doordat automobilisten vaak verrast worden door de abrupte overgang van daglicht naar het duister van een tunnel. Of als ze eruit rijden ineens verblind worden door zonlicht”, meent Wildenberg.

„Het is een probleem dat bij veel tunnels optreedt, maar veel rijstroken van de Coentunnel zijn smaller dan de meeste andere doorgangen”, weet directeur Sander Vlaar van bergingsbedrijf Bergnet, dat in en rond Amsterdam alle ongevallen afhandelt. Hij pleit dan ook voor een snelheidsvermindering daar. „Nu rijden mensen met 100 km/u door de tunnel, maar bij 80 km/u kun je al veel voorkomen doordat je remweg korter wordt.”

Want verbetering ziet Vlaar nu nog niet. „De eerste tien weken tellen we al 39 ongevallen, dus als je dat doortrekt, kom je dit jaar op ongeveer 200 ongevallen. En het wordt ook nog eens drukker, want we gaan weer meer naar kantoor met de auto, mede omdat het openbaar vervoer minder betrouwbaar is geworden. Bovendien is het wagenpark ook nog eens met honderdduizenden auto’s gegroeid.”

Op de lijst van langere riskante snelwegtrajecten van vijf kilometer lengte is de A4 dominant met vier klasseringen in de top 10. De verkeersader tussen Amsterdam en Rotterdam is berucht om zijn vele afslagen en knooppunten, waar veel ongevallen plaatsvinden omdat automobilisten hier vaak snel van rijstrook moeten wisselen om de juiste afslag te nemen.

’Missers’

Aan kop van de A4 staan de oostbuizen van de Beneluxtunnel waar vorig jaar 125 ongevallen plaatsvonden. „Ook dat is een record, niet alleen voor het betrokken wegvak, maar voor alle wegvakken van die lengte in Nederland sinds 2016”, aldus Wildenberg. „Meer ongevallen waren er verder op de A10 bij de aansluiting op de A2. De meeste missers deden zich hier voor op het wegvak tussen de A2 en de Gooisebaan.”

In totaal handelden bergers 23.896 ongevallen in 2022 af op de snelwegen.