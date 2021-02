Weeralarm KNMI: maandagmorgen code rood

Premium Binnenland

Dooi zet in: ’Het is echt nu of nooit voor schaatsers’

Het is een race tegen de klok voor schaatsliefhebbers. Op steeds meer plekken is het ijs inmiddels te slecht of gevaarlijk om nog lekker op te kunnen schaatsen. Na zondag is het sowieso gedaan met de ijspret, en begint het eerder op herfst of lente te lijken.