Frans eerbetoon voor door terrorist gedode politievrouw

De 49-jarige Monfermé werd een week geleden doodgestoken bij een politiepost in Rambouillet. Agenten schoten de 36-jarige Tunesiër Jamel Gorchene dood na het steekincident waarbij hij „Allahoe akbar” (God is de grootste) had geroepen. De man had volgens aanklagers vlak voor zijn daad religieuze video’s bekeken waarin jihadistische daden worden verheerlijkt.

Bekijk ook: Franse politie opnieuw doelwit bij twintigste aanslag sinds 2015

De premier noemde religieus fanatisme monsterlijk en Monfermé’s dood een „onaanvaardbare wond voor de natie.” De regering presenteerde deze week nieuwe antiterrorismewetgeving die moet helpen potentiële aanslagplegers eerder te identificeren.

President Emmanuel Macron was niet aanwezig bij de ceremonie. Hij had een dag eerder de begrafenis bijgewoond.