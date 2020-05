Paniek om #Irma Sluis, dit is de nieuwe tolk Corline Koolhof

Bij andere persconferenties over de maatregelen rond het coronavirus bleef Sluis er de hele tijd bij en ze is inmiddels een bekende verschijning geworden. Maar bij vorige persconferenties bleek het soms te zwaar voor één tolk.

Sluis is nu halverwege afgelost door een andere tolk, Corline Koolhof. Zij is onder meer adjunct-directeur van het Gebarencentrum waar ze vooral achter de schermen werkt. Ze houdt zich bezig met databases van gebaren en met vertaalprojecten. Ook coördineerde ze samen met een collega de totstandkoming van het Van Dale Basiswoordenboek Nederlandse Gebarentaal.

Tv is haar echter allerminst vreemd: ze is al sinds 1980 tolk en is een bekend gezicht op het NOS Journaal.

Reacties

„Irma is weg, ik heb de persconferentie maar afgezet”, schrijft iemand. De wisseling van de wacht werd pas vlak voor de persconferentie aangekondigd, en verraste veel tv-kijkers. Het vertrek van Sluis, razend populair in Nederland, wordt al vergeleken met ’de wissel der wissels’ waarbij Arjen Robben op het EK van 2004 eruit werd gehaald tegen Tsjechië, ten faveure van Paul Bosvelt. Die keuze van trainer Dick Advocaat pakte desastreus uit.

Een greep uit de reacties: