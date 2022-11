Woning in Krimpen aan den IJssel voor derde keer beschoten, deur op slot

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - Een huis aan de Acacia in Krimpen aan den IJssel is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. De politie meldde dat er bij het schietincident geen gewonden zijn gevallen en dat het al de derde keer is dat het pand onder vuur is genomen. Op bevel van burgemeester Martijn Vroom is de woning met onmiddellijke ingang gesloten voor een periode van twaalf weken, ter bescherming van de omgeving en de veiligheid van omwonenden.