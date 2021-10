Premium Het beste van De Telegraaf

Bom onder Brexit-verdrag Noord-Ierland opnieuw heet hangijzer in onderhandelingen EU en Londen

Door onze correspondenten

De Iers-Noord-Ierse grens bij Carlingford Lough. Noord-Ierland ligt links van de rivier de Lough. Ⓒ REUTERS

Brussel/Londen - De Brexit-soap laait weer op: Londen en Brussel liggen met elkaar in de clinch over de positie van Noord-Ierland. Het Verenigd Koninkrijk wil het liefst opnieuw onderhandelen over de gemaakte afspraken. De Europese Unie wil daar helemaal niets van weten. Brussel heeft nu mogelijke oplossingen op tafel gelegd om een einde te maken aan praktische grensproblemen. Of dat genoeg is voor de Britten is nog maar de vraag.