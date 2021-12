Opnieuw aanhouding in onderzoek naar handel in synthetische drugs

EINDHOVEN - In een groot onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs heeft de politie een 20-jarige man uit Eindhoven aangehouden, aldus het Openbaar Ministerie donderdag. Bij een grote politieactie in dezelfde zaak zijn op 9 november al tien andere verdachten opgepakt. Zij zijn inmiddels voor de raadkamer van de rechtbank verschenen en moeten negentig dagen langer in de cel blijven.