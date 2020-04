Heidebrand bij Son; recreanten gevraagd gebied te verlaten

Via een NL-Alert is bezoekers van het natuurgebied gevraagd het gebied te verlaten. Er is geen sprake geweest van een gevaarlijke situatie voor recreanten, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand, die zo'n 200 bij 50 meter groot is, is inmiddels onder controle. De brandweer heeft het vuur omsloten. „Het blussen zal nog even tijd in beslag nemen. Nogmaals kom niet naar de locatie!”

De N620 tussen Best en de aansluiting met de A50 is in beide richtingen dicht.