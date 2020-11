Inwoners Amersfoort zijn sportiefste stedelingen

In Limburgse en Zuid-Hollandse steden wordt het minst gesport. In de top-50 scoort Heerlen het slechtst, gevolgd door Schiedam. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ’Atlas voor gemeenten’, dat woensdagmiddag vanuit Ede wordt gepresenteerd, maar al in bezit is van De Telegraaf.

In de nieuwste editie van de Atlas wordt de gemeentelijke sportindex geïntroduceerd, waarbij het sportaanbod en de -deelname in de vijftig grootste Nederlandse gemeenten in kaart wordt gebracht en met elkaar vergeleken. „Daarbij is onderscheid gemaakt tussen sporten die al dan niet georganiseerd plaatsvinden. Het is opvallend dat Amersfoort als beste scoort omdat het aanbod hier – net zoals in Utrecht en Breda – onder het gemiddelde scoort”, zegt onderzoeker Sandra Muilwijk. „Steden met veel aanbod van sportaccommodaties hebben dus niet per se de meest sportieve inwoners. Dat blijkt in Emmen en Venlo, waar veel aanbod is, maar weinig gesport wordt.”

Van de vijftig grootste gemeenten kent Amsterdam het minste aanbod van georganiseerde sport. Vooral het aantal voetbalvelden, maneges en atletiekbanen is klein. Eigenlijk is Amstelveen de enige gemeente in de Randstad die hoog scoort op dit gebied. Wat ongeorganiseerde sporten (fitness, hardlopen en fietsen) betreft, biedt Arnhem het meest, gevolgd door Delft en Ede. In Schiedam is het minste aanbod en daar worden ook weinig voet- en fietspaden geteld.