’Hogeschool Rotterdam sloopt gered kunstwerk zonder overleg’

Het werk is een ode aan een Nederlandse Nobelprijswinnaar, de scheikundige Jacobus Henricus van ’t Hoff. Ook zijn revolutionaire raffinage-formule staat op de schildering afgebeeld. Het stond in de oude Caltex-raffinaderij in Pernis en dreigde zestien jaar geleden te sneuvelen toen de raffinaderij werd opgedoekt.

Na ingrijpen van veel partijen en sponsoring werd een reddingsoperatie op touw gezet. Een twintigduizend kilo wegende muur met daarop het kunstwerk werd verplaatst naar het atrium van de Hogeschool in Kralingen.

Verbijstering

Bij de werkzaamheden voor de nieuwbouw van de school, dat aan moet sluiten op het huidige onderkomen, is het kunstwerk gesneuveld, zo bevestigt Ove Lucas, directeur van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam. „De sloop is zelfs vastgelegd door kunstenaar Carel van Hees die bezig is met een documentaire over Henkes.”

Tot verbijstering van raadslid Tjalling Vonk van ChristenUnie-SGP. Hij heeft direct schriftelijke vragen gesteld aan het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders. Hij wil dat het college de hogeschool verantwoording af laat leggen.

Daarnaast moet er gekeken worden naar ’compensatie of reconstructie’ waarbij de rekening voor de school is. Er moeten verder afspraken worden gemaakt met de Hogeschool over ’andere voor Rotterdam belangrijke kunstwerken in en om de gebouwen van de school’.

Vonk wil ook weten welke kaders het stadsbestuur in het leven gaat roepen. „Wat doet het college om in de toekomst te voorkomen dat eigenaren van Rotterdams erfgoed eigenstandig beslissen tot vernietiging van Rotterdams erfgoed?”

’Gebrek aan overleg’

Wat Lucas bevreemdt is het gebrek aan overleg. „Het is wel zo netjes eerst te informeren of het kunstwerk behouden moet blijven. Dit is hoogst opmerkelijk. De waarde bepalen we als samenleving.”

Het is voor hem ook geen zekerheid dat het kunstwerk behouden had moeten blijven. „Dat is een gewetensvraag. Er zijn de afgelopen jaren al twee kunstwerken van hem gered, uit Dijkzigt en de V&D. Ik vind het wel een leuk ding en er zit een goed verhaal aan vast. Als het gesloopt is dan is het weg, maar overleg had moeten gebeuren.”

Hogeschool Rotterdam is in 2005 via een schenking eigenaar geworden van een muur met daarop een wandschildering van Dolf Henkes. Het werk heeft in de loop van de jaren voor ons als hogeschool betekenis gekregen als horende bij onze onderwijslocatie. We vinden het daarom extra pijnlijk dat, ten gevolge van de verbouwing van onze locatie Kralingse Zoom en het creëren van een veilige constructie van de nieuwbouw, de wandschildering niet op de locatie gehandhaafd kan worden.

Herplaatsing

Hogeschool Rotterdam heeft zeer zorgvuldig gezocht naar mogelijkheden om de muur met daarop het werk te behouden, zowel intern als extern. Na een intensief traject waarbij diverse partijen zijn benaderd en er gezocht is naar de mogelijkheden van herplaatsing blijken de kosten hiervan aanzienlijk te zijn. Reden hiervoor is dat het werk groot is (6 meter x 4.80 meter) en veel weegt (19.000 kg). Herplaatsing brengt aanzienlijke kosten met zich mee die de getaxeerde waarde van het werk in veelvoud overschrijden.

Geen van de partijen die is benaderd, heeft aangegeven - gezien de omvang en de kosten - mogelijkheden te zien om het werk te plaatsen. Hogeschool Rotterdam betreurt dit bijzonder en heeft geen andere mogelijkheid gezien, dan ontmanteling van het werk. Hogeschool Rotterdam heeft de stichting Henkes hierover geïnformeerd.

Gezien het ver gevorderde stadium van het bouwproces van de nieuwbouw op onze locatie Kralingse Zoom, de forse, additionele kosten die verder uitstel zou opleveren, zonder enig perspectief op een andere oplossing, is de muur met de wandschildering vorige week ontmanteld. In opdracht van Hogeschool Rotterdam is het werk zorgvuldig en professioneel digitaal gedocumenteerd.