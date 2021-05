Viroloog pleit voor meer versoepelingen: ’Open ook de musea’

Ook dierentuinen kunnen waarschijnlijk weer open. Ⓒ ANP/hh

Amsterdam - Nu de druk op de ziekenhuizen en ic’s afneemt, lijken de seinen op groen te staan voor de versoepelingen die het demissionaire kabinet voor woensdag heeft ingepland. De pauzeknop die het kabinet voor de zekerheid had ingebouwd, voordat we weer de sportschool in mogen en langer op de terrassen kunnen zitten, hoeft waarschijnlijk niet ingedrukt te worden. Ook virologen zien genoeg ruimte voor versoepelingen.