Deze 17-jarige ’liefdesbaby van Poetin’ laat het breed hangen

Svetlana Krivonogikh, inmiddels 45, zou aan het begin van deze eeuw dankzij een ’suikeroompje’ plots toegang hebben gekregen tot grote sommen geld. Zij werd de begunstigde van een bedrijf met een belang in de Rossiya Bank, die ook gelinkt is aan Poetin. De voormalige schoonmaakster zou volgens het onderzoeksplatform Proekt nu goed zijn voor zo’n 100 miljoen dollar.

Haar dochter, de 17-jarige Elizaveta, zou het liefdeskind zijn van Svetlana en haar suikeroompje: de huidige baas van het land. Bewijzen daarvoor zijn niet hard: Elizaveta zelf reageerde op social media vragen over haar vader met de mededeling dat er op haar geboortebewijs geen vader wordt genoemd. Wel wordt zij bij gebrek aan een vader daar Vladimorovna genoemd (dochter van Vladimir), zo schrijft de New York Post.

Alexei Navalny openbaarde het Instagram-account van ’Luiza’, zoals de tiener zichzelf graag noemt. Daar lijkt ze niet onder te lijden. Sterker nog: ze noteerde in een mum van tijd tienduizenden nieuwe volgers op haar kanaal. De plaatjes die zij deelt ademen vooral luxe uit. Ze houdt van dure merken, dure winkelstraten en trekt zich feestend en champagne nippend maar weinig aan welke coronarestricties dan ook. Het leverde haar veel kritiek op, waar ze zich maar weinig van aan lijkt te trekken.

Er hangt een zweem van geheimzinnigheid rond de vermeende kinderen van Vladimir Poetin. Toen Elizaveta werd geboren was Poetin nog officieel getrouwd met Ljudmila. Met zijn echtgenote zou hij twee dochters hebben, Maria en Ekaterina, maar die hield hij graag buiten de publiciteit. Er zijn amper foto’s bekend van de twee. Ook (publiek) geheim was zijn affaire met gymnaste Alina Kabaeva, bij wie hij meerdere kinderen zou hebben verwekt. Een krant die het in 2008 waagde te publiceren over een verloving van Poetin en Kabaeva werd gesloten, maar dat stopte de geruchten nauwelijks. Van een echte verloving kwam het vervolgens niet meer.