Doodstraf voor ex-burgemeester Teheran

Voormalig burgemeester Mohammad Ali Najafi. Ⓒ EPA

TEHERAN - De vroegere burgemeester van de Iraanse hoofdstad Teheran is ter dood veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Volgens justitie werd Mohammad Ali Najafi schuldig bevonden aan het doodschieten van zijn vrouw in hun huis in Teheran in mei.