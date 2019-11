Spectaculaire miljardenroof uit Duits museum

De politie verzamelt bewijs na de brute roof uit het Duitse museum. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

DRESDEN - Op een spectaculaire manier werden in de nacht van zondag op maandag voor miljarden aan antieke juwelen buitgemaakt uit de schatkist van keurvorst August II, bij de oosterburen ook wel bekend onder de naam August de Sterke. Volgens Duitse media is het mogelijk de grootste kunstroof in de Duitse naoorlogse geschiedenis.