Duidelijkheid over delen data van downloaders

Dutch Film Works wil de adresgegevens hebben van 377 mensen. Zij zouden tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 de film The Hitman’s Bodyguard illegaal hebben gedownload vanaf IP-adressen van Ziggo. De distributeur wil de schade vergoed hebben, maar de provider weigerde daarbij te helpen en de informatie te geven. Dutch Film Works stapte naar de rechter, maar verloor, Ziggo hoefde de informatie niet te geven. Illegaal up- en downloaden van een film mag niet, maar volgens de rechter in Utrecht is het niet zeker dat degene bij wie het IP-adres hoort ook echt degene is die de film heeft gedownload.

Dutch Film Works is tegen die uitspraak in beroep gegaan.