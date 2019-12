Partij van 2000 kilo coke onderschept

In verband met het onderzoek is de aanhouding en de doorzoeking op woensdag 27 november pas maandag bekendgemaakt, aldus de politie. De cocaïne zat verstopt tussen zakken meststof die lagen opgeslagen in een container uit Colombia, bleek door controle van de Belgische douane.

De lading werd uit de container gehaald en vernietigd, maar de container werd vervolgens in overleg tussen de Belgische federale politie en de Nederlandse autoriteiten doorgezonden naar het afleveradres in Nederland. Nadat de container was afgeleverd bij een bedrijf in Alphen, drong een arrestatieteam de loods binnen en werd de Rotterdammer aangehouden. De man zit in voorlopige hechtenis.

Het onderzoek is nog gaande en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.