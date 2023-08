Waarom hielp niemand stervende klimmer op K2? ’In de zone des doods is het ieder voor zich’

Klimmers die collega’s in nood zomaar laten sterven op een hoge berg - het gaat nog veel vaker gebeuren dankzij de wildgroei aan commerciële expedities. Daarvoor waarschuwt klimmer Wilco van Rooijen, die zelf de K2 beklom en in het hooggebergte werd geconfronteerd met vreselijke dilemma’s. „In de zone des doods is het ieder voor zich.”