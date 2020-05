Hierdoor overleefde Brabantse kat Siepje maand in kast

Begin april werd de kast opgeruimd, daarna was er tot 4 mei niemand meer in geweest. Afgelopen maandag troffen vrijwilligers kat Siepje aan. Een medewerkster van de dierenambulance wist het dier na drie kwartier te pakken te krijgen. Een nieuwsgierige buurtbewoner had in de tussentijd het baasje van Siep opgetrommeld.

Uitgedroogd en vermagerd

„Met de kat in mijn handen het hok uitkomend viel ik zo ongeveer in haar armen”, aldus Dorrit van de dierenambulance. De kat was vermagerd en uitgedroogd. De eigenaresse bezocht daarom de dierenarts en Siepje kreeg vocht toegediend. „Het diertje herstelt nu van de avonturen.”