Franse kinderen mogen niet meer op een e-step rijden

De regering hoopt daarmee de overlast te beperken van het vervoersmiddel dat in korte tijd uiterst populair is geworden, maar ook weerstand oproept. Het aantal doden en zwaargewonden door ongevallen met de elektrische steps steeg explosief. Ook de ’anarchie’ bij de zelfbedieningsverhuur veroorzaakt spanningen, vooral in de Franse hoofdstad Parijs. Daar is zondag een referendum dat zou kunnen leiden tot een volledig verbod.

Het plan van de Franse regering beoogt een „verzoening” te bereiken. E-steps kunnen een kans zijn als het goed wordt geregeld, aldus de minister van Verkeer. De verhoging van de leeftijdsgrens van 12 naar 14 jaar moet daartoe bijdragen. Ook moeten de steps voortaan zijn voorzien van remlichten en richtingaanwijzers.

Ook buiten Frankrijk wordt geleidelijk de regelgeving rond e-steps aangescherpt, zoals in Rome, Lissabon, Stockholm en Oslo. In bijvoorbeeld Barcelona en Montreal zijn ze inmiddels verboden. In Nederland geldt een leeftijdsgrens van 16 jaar en mag je alleen met een goedgekeurde e-step rijden.