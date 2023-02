Premium Het beste van De Telegraaf

Oeigoer overleden in Thaise cel: ’Ze leven in een ware hel’

Door Annelie Langerak Kopieer naar clipboard

Aziz Abdullah (met rood t-shirt), drie van zijn kinderen en zijn broer. Ⓒ Familie Abdullah

BANGKOK - De dood van een Oeigoerse asielzoeker in Thailand heeft tot veel ophef geleid onder mensenrechtengroepen die een oplossing eisen voor het lot van ongeveer vijftig Oeigoerse mannen die al negen jaar wegkwijnen in een vieze, krappe cel. Aziz Abdullah stierf op 49-jarige leeftijd, nadat hij instortte in een detentiecentrum van de Thaise immigratie in Bangkok waar hij onder erbarmelijke omstandigheden werd vastgehouden.