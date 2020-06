Britse wetenschappers stoppen met testen hydroxychloroquine

„We hebben de gegevens bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen bewijs is dat patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis liggen baat hebben bij hydroxychloroquine. We hebben daarom besloten met onmiddellijke ingang te stoppen met toediening van het middel voor dit doel”, lichtte teamleider Martin Landray van de Universiteit van Oxford toe.

Over het gebruik van chloroquine of hydroxychloroquine door coronaslachtoffers zijn de meningen verdeeld. Sommigen, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro, bevalen het aan, anderen wezen op de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen. Een artikel in het medische vakblad The Lancet wakkerde die ongerustheid aan maar werd donderdag ingetrokken.

