Buschauffeur sterft na ruzie over mondkapjes

De vrouw van buschauffeur Philippe Monguillot, Veronique Monguillot (midden) geflankeerd door haar dochters loopt met een portret van haar man mee met een witte mars in Bayonne. Ⓒ EPA

BAYONNE - Een buschauffeur in Frankrijk is vrijdag gestorven aan de verwondingen die hij overhield na een ruzie over het dragen van mondkapjes. Hij werd krachtig op zijn hoofd geslagen door meerdere personen die hij weigerde mee te nemen. Ze wilden geen masker dragen en zonder kaartje instappen.