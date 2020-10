LIVE | Honderd militairen gaan ziekenhuis Utrecht helpen

Volg hier live de briefing van het RIVM in de Tweede Kamer.

Het ministerie van Defensie stelt 100 militaire zorgverleners beschikbaar om in het UMC Utrecht te helpen. Zij moeten begin volgende week aan de slag om de druk op het ziekenhuis te verlichten tijdens de tweede golf van coronapatiënten.

Dat meldt het ministerie woensdagavond. Het idee is dat het Utrechtse ziekenhuis hierdoor 26 extra patiënten kan opnemen, waardoor ook coronapatienten uit andere ziekenhuizen kunnen worden overgenomen. Hierdoor kan het UMC Utrecht een tweede afdeling voor specifieke coronazorg openen. De totale capaciteit qua bedden wordt daarme opgehoogd van 26 naar 52 bedden.

Tijdens de eerste golf hielp Defensie overlopende ziekenhuizen al. Nu de tweede golf zich aandient ontvangt het ministerie steeds meer hulpverzoeken. De inzet van defensiepersoneel in ziekenhuizen wordt gecoördineerd door het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS), dat communiceert met de ministeries van Defensie en Justitie.

Het LCPS is verantwoordelijk voor de landelijke distributie van defensiepersoneel tijdens de coronacrisis. Het Utrechtse UMC verzorgde woensdag de eerste trainingen voor de militaire zorgverleners.

De militaire steun die in Utrecht wordt verleend bestaat uit artsen, verpleegkundigen en coördinerend personeel. Ziekenhuizen kampen op dit moment met tekorten op de verpleegafdelingen. De bijdrage van Defensie is erop gericht om die last enigszins te verlichten.

