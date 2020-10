LIVE | ’Ministerie meldde maandenlang te weinig opnames coronapatiënten’

Volg hier live de briefing van het RIVM in de Tweede Kamer.

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft de afgelopen maanden veel te weinig ziekenhuisopnames van coronapatiënten gemeld. Dat meldt Nu.nl op basis van eigen onderzoek. Het ministerie is daarom overgestapt op een nieuwe bron voor het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames in het coronadashboard van de Rijksoverheid. Het gevolg is dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames woensdag in één klap ruim is verdubbeld ten opzichte van dinsdag.

Het gemiddelde aantal patiënten dat per dag wordt opgenomen, is hierdoor binnen een dag opgelopen van 57 naar 134,3. En dat terwijl de signaalwaarde, die functioneert als een alarmbel, 40 is. Deze signaalwaarde is een van de belangrijkste indicatoren voor het kabinet om het risiconiveau van de corona-uitbraak in te schatten.

Voorheen gebruikte het dashboard open data van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM) afkomstig van de GGD’s. Vanaf dinsdagavond gebruikt het controlemiddel gegevens van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) voor het dagelijkse beeld van de ziekenhuisopnames. Volgens VWS geven de NICE-cijfers een „beter” en „actueler” beeld van de druk op de zorg.

