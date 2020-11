Nieuwe kwaal: acne door mondmasker

Archiefbeeld Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

AMSTERDAM - Van vroeg tot laat draagt Denise Ravensbergen (30) uit Voorhout een mondkapje in de apotheek in Rijnsburg. Ze kampte vaker met huidproblemen. Eindelijk had ze de boel onder controle. „Ik had een mooi, rustig huidje. Door dat mondkapje is het gewoon weer een explosie aan ontstekingen. Dat wil je niet, iets aan je gezicht. Op mijn werk kan ik het nog onder dat ding verbloemen, maar in mijn vrije tijd niet.” Eén schrale troost: „Je kan nu toch niet naar feestjes.”