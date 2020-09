Manifestatie Museumplein geëindigd met minuut stilte voor nacht

Tijdens de demonstratie mocht geen muziek worden gedraaid, maar tegen het einde van de betoging werd daarop toch een uitzondering gemaakt met het draaien van Fight For Your Rights van Beasty Boys.

Een van de laatste sprekers op het podium was dj Joost van Bellen. „De politiek geeft geen flikker om de nacht en geen reet om alle mensen die daarin werken”, sprak de dj tot de aanwezigen. „De nacht wacht, maar zonder respect en support houden we dat wachten niet vol. Zonder ondersteuning gaat een gigantische industrie en een cultuur waar we in Nederland trots op zijn kapot.”

De sfeer tijdens de betoging bleef gemoedelijk. De demonstranten hielden zich bovendien goed aan de afstandsregels, waar ze ook vaak aan werden herinnerd door de organisatie vanaf het podium. Op het Museumplein waren 5000 stippen aangebracht op de grond, om de demonstranten te spreiden.

Financieel aan de rand van de afgrond

De manifestatie ’De Nacht Wacht’ begon om 14.00 uur en werd ondersteund door clubs als Paradiso, Escape, AIR en Panama. Veel horecazaken staan financieel aan de rand van de afgrond. Op spandoeken stonden teksten als We love Paradiso, We want to rave, geef de nacht terug en Fight for your right to party. Demonstranten en ondernemers gaven daarmee aan zich niet gehoord te voelen door de overheid.

„Clubs worden geshamed in de media. Ze worden gesloten wanneer ze in deze coronatijd inventief proberen te zijn”, zei Nadia Denise Duinker, oprichter van de zaken Canvas en Doka en één van de sprekers. „Het vaccin wordt als enige redmiddel aangedragen. In de tussentijd hangt een tweede lockdown boven ons hoofd. Er is door ondernemers genoeg inventiviteit getoond om te roeien met de riemen die we hebben.”