Manifestatie Museumplein voor disco’s en nachtclubs

De manifestatie ’De Nacht Wacht’, die om 14.00 uur is begonnen, wordt ondersteund door clubs als Paradiso, Escape, AIR en Panama. Veel horecazaken staan financieel aan de rand van de afgrond.

Muziek is niet toegestaan. Hoeveel demonstranten er uiteindelijk naar het Museumplein zullen komen is nog onduidelijk. De gemeente Amsterdam heeft in elk geval alvast 5000 stippen aangebracht op de grond, zodat de demonstranten voldoende afstand kunnen houden.