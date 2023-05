Meer dan 100 bosbranden in Canadese provincie Alberta

Al 25.000 inwoners van de provincie hebben hun huizen moeten verlaten, nog eens duizenden anderen kregen dit weekend te horen dat ze zich moeten opmaken voor een evacuatie. Volgens staatspremier Danielle Smith is tot nu toe 122.000 hectare afgebrand. Vanwege het hete, droge voorjaar kunnen volgens Smith „een paar vonken al zorgen voor angstaanjagende bosbranden.”

In Alberta wordt veel olie gewonnen. In 2016 moest de olieproductie in delen van de provincie worden stilgelegd vanwege bosbranden, wat een flinke domper betekende voor de Canadese economie. Dit jaar gaat de oliewinning vooralsnog door, maar de situatie wordt scherp in de gaten gehouden.