Festivals met test, Pathé zonder test

Jack Black bedroefd om overlijden School of Rock-acteur Kevin Clark (32)

Verdrietig nieuws uit Hollywood, waar de 32-jarige acteur Kevin Clark is overleden nadat hij werd aangereden door een automobilist toen hij aan het fietsen was. Clark was een professioneel drummer en werd bekend door zijn rol in de film School Of Rock uit 2003, waarin hij als tiener samen speelde me...