Premium Het beste van De Telegraaf

Datadiefstal van burgers uit zeker zes landen Opgepakte megahacker werkte als cyberbeveiliger: ’We zijn ons rot geschrokken’

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Niet alleen gegevens van Nederlanders werden aangeboden, maar ook van mensen uit Oostenrijk, Thailand, Colombia, China en het Verenigd Koninkrijk. Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

AMSTERDAM - Twee van de vier personen uit het megaonderzoek ’Kandaman’ rond het jarenlang hacken en afpersen van duizenden bedrijven in binnen- en buitenland, werkten in de IT-sector. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Amsterdam aan De Telegraaf. Een van de twee IT’ers werkte bij de beveiligingsorganisatie Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD), een verband van beveiligingsexperts dat onderzoek doet naar digitale beveiligingssystemen.