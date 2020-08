’We kunnen altijd nog in de auto gaan liggen’

Ineke blijft positief op camping Bakkum. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Wie nog een partytent of verdwaalde parasol in zijn tuin heeft staan, kan die maar beter snel weghalen. En wie woensdagochtend met zijn caravan op vakantie wil of terugkeert naar huis, moet rekening houden met Francis. De zomerstorm die over ons land raast kan hoge windsnelheden bereiken.