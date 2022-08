Zielige eendjes krijgen hulp brandweer: ’Zwemmen lukte niet meer’

Water wordt normaal gesproken van de overkant naar de vijver gepompt, maar de pomp is kapot, vertelt Maurits Gort van de kinderboerderij aan RTV Noord. En de vijver met eendjes maar zonder goed zwemwater zorgde voor veel klachten. ,,We zijn ermee bezig”, aldus Gort.

In eerste instantie benaderde hij de gemeente voor hulp, maar die had wel een pomp, maar geen slang van de juiste lengte. Dus besloot hij de brandweer te bellen. ,,Het was nodig, want er stond nog maar een half metertje water in. En dat is te weinig.” De vogels liepen door de vijver, zwemmen konden ze niet meer.

Toch was Gort niet bang dat de dieren hun heil ergens anders zouden zoeken. De eenden kunnen namelijk niet meer vliegen en krijgen hun eten op die plek. ,,Ze hebben het hier goed”, aldus Gort.

Het kostte de brandweer maximaal twee uur om de vijver weer te vullen, maar dat zorgde wel voor wat stress bij de dieren. ,,Maar een half uur later zaten ze er alweer in.”

En wat als de vijver straks weer is opgedroogd? Dan bellen we toch gewoon opnieuw de brandweer, benadrukt Gort.