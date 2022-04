Frieda van den Berg (1943-2022): een karakteristieke kasteleinse

Verhalen achter het nieuws

Margriet bakt brievenbustaarten: ’Ik trok de stoute schoenen aan’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Margriet Verbeek Bouman (57). Margriet is getrouwd met Dick en samen hebben zij vier kinderen Frans (28), Willem (25) Mathilde...