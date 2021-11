Snorfietser komt om het leven bij ongeval in Heythuysen

Ⓒ Edward-Media

HEYTHUYSEN - Op de kruising ’Aan de Bergen’ in het Limburgse Heythuysen is een snorfietser om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer is een 47-jarige man uit Ospel.