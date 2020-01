Grote ophef om kinderen die ’Auschwitzje’ spelen in toneelstuk

Op foto’s die in handen zijn van Poolse nieuwswebsites is te zien hoe leerlingen verkleed zijn als de Gestapo en een hakenkruis om hun arm dragen. Zelfs hun haar is voor een deel opgeschoren.

Een aantal kinderen wordt in het stuk ’vergast’, zo is ook op de beelden te zien. Er wordt rook boven hun hoofd geblazen, wat het gas moet voorstellen. In zwart-wit gestreepte outfits liggen ze vervolgens op de grond om te doen alsof ze vergast zijn. Een andere leerlinge danste daarna om de ’lichamen’ heen. Volgens de Daily Mail eindigt de opvoering met een overwinning van de ’goeden’ op de ’slechten’. Daarna zou een spreker, wiens ouders vermoord zijn in Auschwitz, gezegd hebben dat Polen recht heeft op compensatie van Duitsland voor alle wreedheden in de Tweede Wereldoorlog.

Ⓒ Screenshot

De opvoering werd eerder deze maand gehouden vanwege de nieuwe naam van de school, ’De kinderen van Zamosc’, een verwijzing naar de duizenden Poolse kinderen die gedeporteerd zijn door de nazi’s.

Op de Twitter-pagina van Auschwitz Memorial laat een woordvoerder weten: „Het idee om leerlingen te verkleden als SS’ers en moordscènes na te laten spelen is gewoon slecht. Bij volwassenen die dit organiseren ontbreekt het juiste gevoel om kinderen deze tragedie en deze moeilijke geschiedenis op een goede manier bij te brengen.”