’Nederlandse militairen wordt vrije woord ontnomen’

De militaire professie is uniek en gaat in ultimo over leven en dood. Dan moet je de mensen waarvan je die offers vraagt wel serieus nemen", vinden Van Campen en Haitsma Mulier.

Militairen in de Nederlandse krijgsmacht die zich van hogerhand niet langer in het openbaar mogen uiten zonder toestemming vooraf; het is voor Paul van Campen en Pieter Haitsma Mulier onbestaanbaar. „Waar dit verbod toe kan leiden zien we aan de gebeurtenissen bij de Belastingdienst.”