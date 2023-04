Laatste evacuatievlucht uit Soedan aangekomen in Jordanië

Beeld ter illustratie

DEN HAAG - De achtste evacuatievlucht van de Koninklijke Luchtmacht vanuit Soedan is zaterdagavond laat geland in Jordanië. De vlucht landde rond 23.00 uur, meldt het ministerie van Defensie zondag. Hoeveel mensen aan boord waren van deze vlucht is niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend of er Nederlanders in het vliegtuig zaten. Het was de laatste evacuatievlucht uit Soedan die door Nederland werd uitgevoerd.