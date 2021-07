Sfeer in Oldenzaal opperbest: hún Björn Kuipers in EK-finale

Voetbal

Pascal Jansen doet ’Michael Reizigertje’ met Thijs Oosting

Thijs Oosting, zijn hele leven al spits of aanvallende middenvelder, was zaterdag in het vriendschappelijk duel met Anderlecht met geen stok in het Brusselse strafschopgebied te slaan. De reden: AZ-trainer Pascal Jansen heeft snode plannen met Oosting en wil hem omturnen tot linksback.