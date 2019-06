Beukering (Forum) biedt excuses aan voor ’Makke lammetjes’-uitspraak

De brigadegeneraal bd. had in een interview met deze krant verteld over zijn carrière bij de krijgsmacht en over zijn interesses. „Ik ben altijd geïntegreerd geweest hoe dat kan. Dat de Joden - zo’n dapper strijdbaar volk - als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd.”

Het excuus van Beukering is opmerkelijk. Paul Cliteur, fractieleider van FvD in de senaat, vindt dat er met de uitspraak weinig mis is. „Als je ze in de context van dat interview leest, zie je dat hij er niets kwaads mee bedoelt. Van mij had hij de opmerking niet hoeven terug te nemen.” Vanuit de Joodse gemeenschap en uit historische kring klonken kritische geluiden over de juistheid van de uitspraken van Beukering.

MH17

Beukering ondergraaft in het interview ook de conclusies van het Joint Investigation Team dat Rusland achter de aanslag op MH17 zit. „Dat zouden gekken kunnen zijn van Oekraïne, die het per ongeluk voor een ander vliegtuig hebben aangezien.”

In de Eerste Kamer zei hij dat zijn opmerkingen ’uit z’n verband’ waren gerukt. „Ik onderschrijf volledig de verklaring van het Joint Investigation Team. En ik hoop dat de daders heel snel gepakt worden en dat er gerechtigheid komt.” Dat hij desondanks oppert dat de dader ook ’een Oekraïense gek’ kan zijn geweest, is simpelweg een opmerking die ’uit z’n verband’ is gerukt, vindt Beukering.

Voorzitterschap

Beukering denkt dat de ophef over zijn opmerking over het uitblijven van joods verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn kansen niet hoeven te verkleinen om voorzitter te worden van de Eerste Kamer. Hij kondigt aan zich evengoed kandidaat te stellen. „Mijn voorzitterschap blijft staan. Ik zal laten zien dat ik een waardige kandidaat ben. Maar ik ga niet speculeren over mijn kansen.”

Volgende week stelt de Eerste Kamer een profielschets op voor de nieuwe voorzitter. Dan kunnen kandidaten zich aanmelden. De week erop kiest de senaat z’n nieuwe voorzitter. Beukering leek niet bepaald aan het lobbyen voor zijn positie. Hij liet de borrel voor wat hij was en verliet de Eerste Kamer niet lang na zijn installatie.