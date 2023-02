Verdachten fatale steekpartij jeugdzorginstelling langer vast

Bij de steekpartij op 14 januari kwam een 26-jarige medewerkster van de instelling om het leven. De vrouw uit Groningen overleed ter plekke. Het incident gebeurde aan de Stationsstraat in Emmen rond 20.20 uur.

De drie worden er ook van verdacht dat zij dezelfde avond hebben geprobeerd een tankstation aan de Wolfsbergenweg in Emmen te overvallen. Een van de twee 19-jarige verdachten en de 16-jarige verdachte zouden die zaterdag ook nog iemand van zijn of haar vrijheid hebben beroofd. Dit slachtoffer was in het pand waarin de steekpartij plaatsvond.