Electorale opschudding in Iers parlement

Sinn Féin, dat voorheen de politieke vleugel was van de IRA, had met 24,5 procent de meeste stemmen gekregen tegen 22,2 procent voor Fianna Fáil. De partij van premier Varadkar kreeg 20,9 procent van de stemmen. „We zijn de grootste, in zoverre dat we de meeste stemmen hebben gekregen”, had politica Mary Lou McDonald van Sinn Féin de overwinning opgeëist.

De IRA probeerde tot in de jaren 90 met geweld de Britse heerschappij over Noord-Ierland te beëindigen. De partij van vandaag de dag presenteert zichzelf nu vooral als links alternatief.

Het Ierse parlement telt 160 zetels. Zelfs een coalitie van een van de drie grote partijen heeft een derde partij nodig om tot een meerderheid te komen. Premier Varadkar had al laten weten samenwerking met Sinn Féin „geen optie” te vinden.