Militairen staan terecht voor fataal duikongeval op Curaçao

De marineduikers waren in 2015 voor een meerdaagse oefening op Curaçao. Het ongeval gebeurde op 23 november 2015 in de Caracasbaai op het eiland. Een groep marine-duikers oefende daar hoe ze mijnen onklaar moesten maken. Het plan was om met een speciale hefballon een oefenmijn te verplaatsen, maar daarbij ging het onder water vreselijk mis.

Groenewoud maakte een duik naar 40 meter en liet weten dat er water in haar masker liep. Kort daarna viel de spraakcommunicatie uit. Daarom werd overgegaan op communicatie via de seinlijn. Aan het einde van de duiktijd reageerde de vrouw niet meer.

Volgens het dienstvoorschrift had de duikoefening afgebroken moeten worden toen de spraakcommunicatie uitviel. Dat verwijt het OM de duikeenheid. Ook wordt hun verweten dat ze na het uitvallen van de spraakcommunicatie onvoldoende contact hebben gehouden met de duiker. Uit een intern onderzoek van de Commissie van Ongevallen van defensie bleek al dat er het nodige was mis gegaan. Het ontbrak volgens de commissie aan een gedegen voorbereiding. De oefening bestond uit losse activiteiten zonder structuur en opbouw. Ook heerste er onterecht het gevoel van beheersing van de materie en van de risico’s terwijl militairen die betrokken waren bij duikoefeningen in werkelijkheid verzuimden voldoende nauwkeurig de risico’s te identificeren en maatregelen te nemen om risico’s op ongelukken zo klein mogelijk te houden.

Het besluit om militairen te vervolgen is bijzonder omdat ze voor het eerst persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor gemaakte fouten. Bij twee andere dodelijke ongevallen gebeurde dat tot dusverre niet. Het gaat om het mortierongeval in Mali waarbij Kevin Roggeveld en Henry Hoving om het leven kwamen. En ook niet na het schietincident in het oefenhuis in Ossendrecht waarbij een commando een collega raakte toen hij door een wand heen schoot.