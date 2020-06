Hitteplan geactiveerd: drink water, smeer goed en let op elkaar

Ⓒ Sjef Kenniphaas

BILTHOVEN - Vanwege de hitte heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het hitteplan van stal gehaald. Dit betekent dat de overheid mensen oproept om genoeg te drinken, dunne kleren te dragen, de schaduw op te zoeken en zich goed in te smeren. Ook moeten mensen elkaar goed in de gaten houden, want de hitte kan gevaarlijk zijn voor „ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.” Volgens Weerplaza kan woensdag zomaar een eerste tropische dag van het jaar worden.