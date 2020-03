Vijftien woningen ontruimd door brand Capelle aan den IJssel

Meerdere brandweermensen en andere hulpverleners werden ingezet, omdat bij de brand veel rook vrijkwam. Twee mensen zijn in verband met rookinhalatieklachten naar het ziekenhuis overgebracht. Bewoners van de ontruimde huizen zijn opgevangen in een RET-bus, zij konden na het blussen van de brand weer naar huis.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Op de etage boven de verdieping waar de brand woedde, ontdekte de brandweer een kleine hennepkwekerij. In de woning was verder niemand aanwezig. De kwekerij had niets te maken met de oorzaak van de brand.